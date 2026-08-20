Un bar a pochi passi dal carcere di Poggioreale è stato chiuso dai Carabinieri dopo gli accertamenti che hanno fatto emergere l’assenza delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività commerciali.

Napoli, chiuso il bar a due passi dal carcere di Poggioreale: offriva servizi ai parenti dei detenuti

Secondo quanto documentato dai militari della Compagnia di Poggioreale, l’esercizio offriva diversi servizi rivolti soprattutto ai familiari dei detenuti che si recavano in carcere per i colloqui. Tra questi figuravano la spedizione e la pesatura dei pacchi destinati ai detenuti, il deposito di zaini e borse e la custodia di telefoni cellulari e smartphone.

Quest’ultimo servizio risultava particolarmente richiesto nei giorni di maggiore affluenza. Dal momento che durante i colloqui non è consentito introdurre telefoni all’interno dell’istituto penitenziario, i familiari potevano lasciare i dispositivi nel locale pagando pochi euro per la custodia. Il maggiore movimento si registrava il mercoledì, giornata caratterizzata da un consistente numero di colloqui.

Gli accertamenti dei carabinieri

I servizi offerti dall’attività venivano pubblicizzati anche attraverso i social network. Nel locale venivano inoltre somministrati alimenti e bevande. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno però evidenziato che i locali sarebbero destinati a uso abitativo e privi delle autorizzazioni necessarie per ospitare attività commerciali. Al termine dei controlli il bar è stato chiuso. Al titolare sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 7mila euro.