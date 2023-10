Si chiamava Antonio Scotto Di Luzio, per tutti semplicemente Tony, il 42enne di Bacoli trovato senza vita nei pressi del sottopasso Claudio dello stadio Maradona di Napoli al termine della partita Napoli-Milan. L’uomo sarebbe morto dopo essere precipitato da un’altezza di 20 metri dal muro di cinta dell’impianto sportivo.

Bacoli in lutto per Tony Scotto: precipitato da 20 metri dallo stadio Maradona

Secondo una prima ricostruzione avallata dalle forze dell’ordine, Tony avrebbe cercato di scavalcare insieme a un amico il muro di cinta dello stadio per assistere al posticipo di campionato tra azzurri e rossoneri. Grande tifoso del Napoli, non aveva con sé il biglietto e insieme a un amico avrebbe tentato di arrivare agli spalti attraverso un cunicolo del vecchio parcheggio.

La presenza di una trave lungo il percorso avrebbe però fatto desistere l’amico della vittima dal proseguire; Tony, invece, sarebbe riuscito a passare attraverso lo stretto tunnel. Dopo essersi arrampicato, avrebbe però perso l’equilibrio per poi precipitare rovinosamente al suolo. Lo schianto dopo un volo di 20 metri è stato fatale.

Lutto a Bacoli

Antonio Scotto Di Luzio era una persona molto nota a Bacoli. Era un dipendente dell’Eav, società della Regione Campania che si occupa del trasporto pubblico su ferro e gomma, era sposato ed aveva due bambini, un maschietto e una femminuccia. «La nostra comunità è profondamente turbata dalle notizie di questa mattina», ha commentato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Come spiega al Corriere del Mezzogiorno, il primo cittadino non nasconde la sua passione per il calcio e la conoscenza che lo legava a Tony: «Siamo stati abbonati in Curva A nei primi anni di De Laurentiis presidente.La sua è una famiglia di persone perbene, di lavoratori onesti. Sinceramente non mi spiego cosa sia potuto accadere ieri sera, che cosa lo abbia indotto a fare quella cosa. La sua è una morte assurda».