Tragedia allo stadio Maradona di Napoli. Questa notte è stato ritrovato il cadavere di un uomo nell’area del vecchio parcheggio. Il corpo appartiene a A.S.D.L., 42 anni, originario di Bacoli.

Napoli, senza biglietto prova a entrare allo stadio: precipita da 20 metri e muore

Come anticipa Fanpage.it, il tifoso, sprovvisto di biglietto, ha provato a scavalcare la recinzione dell’impianto sportivo e sarebbe precipitato da un’altezza di 20 metri dopo aver perso l’equilibrio. Lo schianto al suolo è stato fatale. Il ritrovamento è avvenuto alle 2 e 20 di questa notte poche ore dopo il triplice fischio dell’arbitro che ha messo fine al match tra Napoli e Milan.

La ricostruzione

Sul caso indagano gli uomini della Polizia di Stato. Da una prima ricostruzione, il 42enne era in compagnia di un amico. Entrambi stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo nei pressi del sottopasso Claudio. L’amico della vittima si è visto ostruire l’accesso per la caduta di una trave ed ha desistito. Il 42enne è passato per primo ma, dopo essersi arrampicato, è caduto da un’altezza di circa 20 metri finendo a terra. Sul luogo della tragedia sono in corso gli accertamenti della Scientifica.