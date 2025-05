Torna a galla l’ennesima emergenza ambientale nel cuore della Terra dei Fuochi. In una zona agricola sensibile ai nitrati, i Carabinieri Forestali di Pozzuoli, insieme ai veterinari dell’ASL NA2 Nord, hanno scoperto un’enorme distesa di letame di oltre 10.000 metri quadri, smaltita illegalmente da un’azienda bufalina operante sul territorio.

Lago Patria, scoperta distesa di letame di oltre 10mila metri quadri illegale: scatta il sequestro

Durante il blitz, le forze dell’ordine hanno rinvenuto 77 bufale da latte e una concimaia realizzata senza autorizzazioni, completamente satura e priva di qualsiasi sistema di raccolta dei liquami. All’interno, circa 400 metri cubi di rifiuti zootecnici minacciavano di riversarsi nei terreni circostanti, aggravando una situazione già al limite.

Il peggio si è consumato poco distante dal Lago Patria, area riconosciuta come sito di interesse comunitario. In un’ampia zona agricola, liquami e deiezioni scorrevano liberamente, trasformando i campi in una vera e propria discarica a cielo aperto con potenziali conseguenze devastanti per l’ambiente. I Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intero fondo agricolo di 13.500 metri quadri, compresa la concimaia, dove si stima siano presenti oltre 5.000 metri cubi di rifiuti. Il titolare dell’azienda, un cinquantenne residente nel Casertano, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e costruzione abusiva.