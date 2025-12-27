Paura nel cuore di Napoli nel pomeriggio di Santo Stefano. Due giovani turiste provenienti dalla provincia di Roma, di 22 e 25 anni, sono rimaste ferite in modo lieve dopo essere state colpite da calcinacci staccatisi improvvisamente da un cornicione in via Toledo, una delle strade più affollate della città.

Napoli, calcinacci cadono da un cornicione in via Toledo: ferite due turiste

Le due donne sono state immediatamente soccorse e trasportate al vicino ospedale dei Pellegrini. La 22enne ha riportato una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto ed è stata sottoposta, a scopo precauzionale, a una Tac. La 25enne, invece, è stata raggiunta da alcune schegge. Fortunatamente, nessuna delle due è in condizioni preoccupanti. Dopo gli accertamenti medici, entrambe sono state dimesse: alla 22enne è stata assegnata una prognosi di 10 giorni, mentre alla 25enne una prognosi di tre giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del cornicione, insieme alla polizia di Stato e alla polizia municipale.

Sull’accaduto è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Siamo di fronte a una tragedia sfiorata – commenta il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli – e purtroppo via Toledo non è nuova a episodi simili, quando nel 2014 il giovane Salvatore Giordano perse la vita a causa del distacco di un cornicione dalla Galleria Umberto. È indispensabile provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dei palazzi. Questa strada è già diventata un vero e proprio campo minato a causa della pavimentazione rotta e sconnessa, che provoca continue cadute, e già in passato ci sono stati distacchi di cornicioni con conseguenze ben più gravi. Chi non provvede alla manutenzione e mette a rischio l’incolumità delle persone non può restare impunito”.