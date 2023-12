Ancora un’aggressione ai danni del reporter Vittorio Brumotti. Questa volta a Ponticelli, periferia est di Napoli, parco Topolino.

Ponticelli, Brumotti aggredito nella piazza di spaccio

L’inviato di Striscia La Notizia si è recato nel quartiere orientale del capoluogo per girare un servizio sullo spaccio di droga quando è stato assalito e minacciato da alcune persone che erano in zona.

Secondo un primo resoconto, Brumotti è stato bersagliato da un lancio di oggetti partito dalla folla. Per evitare il peggio e sfuggire a un vero e proprio linciaggio, è stato costretto a scappare e nascondersi in un sottoscala. Successivamente sono intervenuti i carabinieri a salvarlo dalla folla inferorita.

“Ho rischiato il linciaggio – ha commentato Brumotti – Mi sono dovuto nascondere in un sottoscala e sono riuscito a salvarmi solo grazie all’intervento dei Carabinieri, che mi hanno fatto da scudo e scortato in auto”. Il servizio televisivo andrà in onda nei prossimi giorni a Striscia la notizia su Canale 5.

Il racconto della troupe

A dare notizia dell’aggressione è stata la stessa emittente televisiva Mediaset, con una nota diffusa a mezzo stampa. “Eravamo lì per documentare lo spaccio – ha dichiarato Brumotti, nel comunicato di Canale 5 – poco distante da dove due mesi fa abbiamo denunciato l’altare votivo che celebrava la criminalità, rimosso grazie a Striscia. Io e la mia troupe non facciamo in tempo a prendere le telecamere, quando scoppia un’insurrezione generale contro di noi”.