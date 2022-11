Innalzato il livello di protezione al parlamentare Francesco Emilio Borrelli dopo l’ultima aggressione subita ieri sera all’esterno della sua abitazione. A dichiararlo all’Ansa è lo stesso politico di Europa Verde.

Napoli, innalzata protezione per Borrelli

Ha suscitato molto clamore l’ultimo episodio violento di cui è stato vittima Borrelli. L’ex consigliere regionale è stato investito da una moto condotta da uno sconosciuto con volto coperto da casco integrale mentre stava rientrando a casa. Soltanto l’intervento di un tassista di passaggio avrebbe evitato il peggio. Il raid ha i contorni dell’intimidazione.

«Stamattina mi ha telefonato alle 8 il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, dicendomi che secondo lui è opportuno che sia innalzato il livello di protezione – ha dichiarato all’Ansa Borrelli -. Prima dovevo comunicare i luoghi pubblici dove mi recavo che per me erano più a rischio, ora dovrò comunicare alla questura tutte le volte che esco, dove vado e tutte le volte che sono casa».

Rischio scorta

C’è chi addirittura invoca l’istituzione di un servizio di scorta per Borrelli, da anni vittima di minacce e insulti, anche via social, per le sue battaglie a difesa della legalità. Due anni fa fu anche picchiato brutalmente da alcuni parcheggiatori abusivi all’esterno dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, vicenda poi finita con tre decreti di fermo.