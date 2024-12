Napoli, Borrelli aggredito: arrestato un 26enne. Altri 4 denunciati

Napoli. Borrelli aggredito, scatta l’arresto. Si tratta di un 26enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, accusato ora di per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’aggressione a Borrelli in diretta social

Nello specifico, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Sant’Arcangelo a Baiano per la segnalazione di un’aggressione nei confronti del parlamentare dei Verdi. Mentre Borrelli era in diretta social per “testimoniare l’appropriazione di un’intera strada da parte di una rimessa auto per la sosta dei loro clienti”, varie persone sono scese in strada hanno accerchiato il parlamentare, colpendolo al viso e rompendogli gli occhiali.

Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno notato che l’uomo, in forte stato di agitazione, stava aggredendo con frasi offensive e ingiuriose l’onorevole Francesco Emilio Borrelli, spintonando e scalciando chiunque vi si frapponesse, al fine di raggiungerlo e aggredirlo fisicamente.

Durante le fasi concitate, l’indagato ha riferito agli operatori di un improvviso malore e, per tanto, è stato allerato personale 118 giunto di li a poco sul posto. L’arrestato ha poi perpetrato la sua condotta anche ai danni del personale sanitario, fino ad aggredire il medico intervenuto per soccorrerlo.

I poliziotti, dunque, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione lo hanno bloccato e tratto in arresto. Nel medesimo contesto, altri quattro soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per gli stessi reati.

Numerose e bipartisan le dichiarazioni di solidarietà a Borrelli per l’accaduto, tra le quali quella del presidente della Camera Lorenzo Fontana.