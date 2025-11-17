Serata ad alta tensione al Palapartenope di Napoli, dove il format di Radio Rai “La Zanzara” ha fatto tappa nel weekend a Napoli. L’arrivo di Rita De Crescenzo, ospite annunciata e personaggio sempre al centro delle polemiche, ha immediatamente acceso il pubblico: all’ingresso, cellulari alzati per riprendere il momento e, subito dopo, una raffica di *fischi e insulti* dalla platea.

Napoli, bordate di fischi per Rita De Crescenzo ospite di Cruciani al Palaparternope

Il programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, noto per le frequenti provocazioni contro Napoli e i napoletani, si è trovato ancora una volta al centro delle contestazioni. Ma la De Crescenzo non si è tirata indietro: salita sul palco, ha affrontato gli attacchi e dichiarato di essere arrivata “preparata”, consapevole dell’ostilità storica del pubblico della Zanzara verso di lei e verso gli stereotipi partenopei.

Fuori dal teatro, intanto, non sono mancate proteste e cori contro lo show e contro i napoletani che hanno scelto di assistere allo spettacolo, accusati dai manifestanti di “legittimare” un format ritenuto offensivo verso la città. Una serata movimentata, tra polemiche, contestazioni e tensioni che continuano a far discutere.