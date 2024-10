Una boutade o una forma di protesta? Difficile dirlo: fatto sta che ieri, in piazza Municipio, mentre una folla di curiosi si assiepava intorno al Pulcinella gigante di Gaetano Pesce, un buon tempone ha pensato di lasciare ai piedi della scultura un preservativo costruito con un hula hoop.

Napoli, non c’è pace per la scultura di Pesce: preservativo gigante ai piedi del Pulcinella gigante

Il tam-tam mediatico ha fatto effetto. L’ondata di ironia sollevata dalla forma fallica della struttura ha suscitato curiosità anche fuori dai confini della Campania. Ieri un nutrito gruppo di persone, tra turisti e residenti, ha fatto visita all’installazione inaugurata pochi giorni fa in pieno centro. L’opera è addirittura finita sul presepe: in via San Gregorio Armeno un maestro presepaio ha realizzato una riproduzione in miniatura dell’opera di Gaetano Pesce.

Ieri, però, ai piedi della statua, ha fatto capolino anche un’altra creazione, non propriamente artistica: un preservativo gigante realizzato con un hula hoop modificato. L’insolita appendice è stata immortalata da decine di persone prima di essere rimossa. Un ennesimo “effetto collaterale” della controversa opera finanziata al costo di quasi 200mila euro dalla Regione Campania nell’ambito di una rassegna dedicata all’arte contemporanea.