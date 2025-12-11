Napoli, boato all’Arenaccia: crolla un muro. Auto sepolte sotto le macerie

Momenti di forte apprensione oggi pomeriggio nella zona Arenaccia a Napoli, dove intorno alle 16:00 un violento boato ha scosso i residenti. L’episodio si è verificato in via Francesco Pinto, a ridosso di Piazza Nazionale, dove sarebbe crollato un muro di contenimento adiacente alla carreggiata.

Il crollo e i primi soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento avrebbe generato un rumore fortissimo, udito distintamente da tutto il quartiere, spingendo numerosi cittadini a scendere in strada per capire cosa fosse accaduto. Le macerie hanno travolto alcune auto parcheggiate, rimaste parzialmente o completamente sepolte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella rimozione dei detriti. Presenti anche i sanitari del 118, pronti a prestare assistenza in caso di necessità.

Nessun ferito al momento

Fortunatamente, secondo quanto emerso nei primi minuti dopo l’incidente, non risultano feriti né vittime. Le verifiche sono comunque in corso, e i pompieri stanno accertando che sotto le macerie non vi siano persone coinvolte.