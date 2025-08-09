Paziente 47enne denunciata dopo aver bloccato la porta di ingresso del CTO di Napoli. La donna lamentava i lunghi tempi di attesa.

Napoli, blocca l’ingresso del pronto soccorso per essere visitata: denunciata 47enne

I carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti venerdì sera presso la struttura ospedaliera partenopea. La 47enne pretendeva di essere visitata subito. Così, per ritorsione, si era si era posizionata con la sua sedia a rotelle davanti alla porta d’ingresso all’area dei codici rossi, rendendone difficile l’accesso e lo svolgimento delle attività del reparto per oltre un’ora. A quel punto è scattata la chiamata ai militari dell’Arma, che sono giunti sul posto e hanno deferito la donna all’autorità giudiziaria.