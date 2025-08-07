Chiusi due noti ristoranti del lungomare di Napoli. In seguito a numerose segnalazioni da parte dei residenti, che denunciavano la presenza costante di fumi maleodoranti, la Polizia Localeha avviato un’operazione congiunta di controllo in via Partenope. L’intervento ha visto la partecipazione degli agenti dell’Unità Operativa Investigativa Centrale – Ambientale, insieme a personale dell’ASL Napoli 1, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, di ABC Napoli e di Enel Distribuzione.

Napoli, blitz in due ristoranti del lungomare: trovate blatte e insetti infestanti. Scatta chiusura

Le ispezioni si sono concentrate su alcuni esercizi di ristorazione. In due locali è stata disposta la chiusura immediata per serie irregolarità dal punto di vista igienico-sanitario. In uno dei ristoranti sono state trovate blatte, mentre nell’altro sono stati individuati altri insetti infestanti, oltre a diverse violazioni legate all’HACCP e alla gestione dell’autocontrollo alimentare. In totale, sono stati sequestrati circa 50 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità in entrambe le attività.

Sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Ispettorato ha riscontrato gravi omissioni nella manutenzione di attrezzature da cucina, come impastatrici e affettatrici, il cui uso è stato immediatamente vietato. È emerso anche un caso di lavoratore irregolare, mentre sono in corso verifiche aggiuntive su orari e turnazioni del personale. I controlli proseguiranno anche sul piano ambientale, con approfondimenti su eventuali scarichi abusivi nella rete fognaria e sulla corretta gestione dei reflui.