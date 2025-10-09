Napoli, blitz in casa: scoperti quasi due chili di droga: 31enne arrestato dalla Polizia

Blitz in casa. Scoperti quasi due chili di droga. La Polizia di Stato ha arrestato un 31enne napoletano con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato Dante, durante un servizio di controllo in via Francesco Saverio Correra, in zona Museo, hanno fermato l’uomo, che sin da subito ha mostrato segni di insofferenza al controllo. Insospettiti dal suo comportamento, i poliziotti hanno deciso di perquisire la sua abitazione, dove hanno rinvenuto 530 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 1,7 kg.

Sotto chiave anche bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 450 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. A seguito della scoperta, l’uomo è stato arrestato dagli agenti e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.