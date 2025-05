Controlli a tappeto contro i venditori abusivi di via Toledo. A intervenire in una delle zone più trafficate del turismo cittadino i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli e agenti della Polizia Locale.

Napoli, blitz contro i venditori abusivi di via Toledo: sequestrati 10mila articoli fuorilegge

L’operazione ha proceduto al sequestro amministrativo di oltre 10.000 articoli venduti abusivamente. Contestualmente, sono stati sanzionati 12 veicoli per varie violazioni al Codice della Strada e sono stati elevati 9 verbali nei confronti di venditori ambulanti, per un ammontare complessivo pari a circa 25.000 euro.

Le violazioni accertate hanno riguardato l’occupazione abusiva di suolo pubblico e la mancanza delle autorizzazioni per l’installazione di strutture o insegne. Parallelamente, i ‘Baschi Verdi’ del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di finanza hanno denunciato due cittadini bengalesi per ricettazione e commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti, sequestrando centinaia di articoli.

Uno dei soggetti è stato inoltre denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, mentre l’altro è risultato privo del permesso di soggiorno. Per entrambi sono state avviate le pratiche per l’espulsione dallo Stato. Nell’ambito dello stesso intervento, le Fiamme Gialle hanno segnalato due cittadini italiani al Prefetto di Napoli per uso personale di sostanze stupefacenti, con sequestro di varie dosi di marjuana.