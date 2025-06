Maxi sequestro di prodotti cosmetici illegali nella zona industriale del capoluogo partenopeo. Nei giorni scorsi, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli hanno portato a termine un’importante operazione di controllo economico del territorio, concentrata tra via Emanuele Gianturco, via Carlo di Tocco e via Galileo Ferraris.

Napoli, cosmetici fuorilegge e dannosi per la salute: maxi-sequestro di 22mila articoli

Durante le ispezioni, condotte in diversi esercizi commerciali e punti vendita autorizzati, i finanzieri hanno rinvenuto all’interno di uno di questi oltre 22.500 articoli cosmetici potenzialmente pericolosi per la salute. Il materiale sequestrato comprendeva ombretti, rossetti, matite per occhi, brillantini per il viso, lucidalabbra e unghie adesive in gel, risultati contenere sostanze chimiche classificate come tossiche.

Il titolare dell’attività, un cittadino di origine cinese, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di sicurezza dei prodotti e tutela della salute pubblica. Tutti i cosmetici irregolari sono stati posti sotto sequestro. L’operazione rientra nel più ampio piano di contrasto alla commercializzazione di prodotti pericolosi e alla tutela dei consumatori, condotto dalle Fiamme Gialle nel capoluogo campano.