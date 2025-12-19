Più di 60 chili di droga sequestrati dalla Polizia nel corso di un’operazione nella zona orientale della città. Nella giornata di ieri, gli agenti hanno tratto in arresto un 21enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Napoli, blitz a San Giovanni a Teduccio: scoperti 65 chili di droga in uno stabile

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga, hanno controllato l’abitazione di un soggetto in via Alveo Artificiale, a San Giovanni a Teduccio, dove hanno rinvenuto, ben occultati, 225 grammi circa di marijuana, 70 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, un coltello con lama intrisa di sostanza stupefacente e 50 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Nell’ambito della medesima operazione, gli agenti hanno controllato altri stabili presenti nell’area, rinvenendo, ben occultati, numerosi panetti di hashish del peso di 65 kg circa e un involucro di cocaina del peso di 41 grammi circa, che sono stati sequestrati a carico di ignoti. In corso indagini per ricostruire la rete dello spaccio e la filiera dell’ingente quantitativo di droga finito sotto chiave.