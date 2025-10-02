Esplode in tutta Italia la protesta dei ProPal quando dalla Flotilla arrivano le prime notizie di un abbordaggio di Israele. A Napoli, il corteo, che fino a quel momento aveva sfilato pacificamente per le strade intorno a piazza Garibaldi per esprimere solidarietà ai civili impegnati in missioni umanitarie in aree a rischio, si è improvvisamente spezzato. Una parte dei manifestanti ha infatti deciso di invadere la stazione centrale, sedendosi sui binari e bloccando la circolazione ferroviaria.

Napoli, binari della stazione Garibaldi bloccati ieri per ore: “Blocchiamo tutto per la Flotilla”

Bandiere palestinesi, megafoni e cori hanno invaso i corridoi dello scalo ferroviario fino ai binari, occupati da decine di persone che si sono sedute per bloccare la circolazione. “Palestina libera” e “Intifada fino alla vittoria” sono stati gli slogan più ripetuti, insieme al canto di Bella Ciao. “Se torcono un capello ai compagni e alle compagne che stanno dando al mondo una lezione di umanità, noi blocchiamo tutto, non solo a Napoli ma in tutta Europa” – hanno dichiarato i manifestanti dal megafono. La protesta, spiegano, non riguarda solo la Flotilla, ma anche la richiesta di una presa di posizione chiara contro Israele e la fine delle violenze a Gaza.

Disagi alla circolazione

L’occupazione dei binari ha causato il blocco totale dei treni regionali e ad alta velocità, con disagi che si sono protratti fino a tarda sera: i tabelloni della stazione segnalavano ritardi fino a 140 minuti. Solo dopo le 22 la circolazione è gradualmente ripresa. Il corteo, lasciata la stazione, si è spostato nelle strade e nelle piazze del centro, rallentando ulteriormente la mobilità cittadina. La mobilitazione pro-Palestina a Napoli non si ferma: solo la scorsa settimana erano scese in strada oltre 30mila persone, mentre due settimane fa a Bagnoli era stata esposta verso il mare una grande bandiera palestinese. Anche in quell’occasione, i binari di Garibaldi erano stati già occupati per alcune ore.