Drammatico incidente a Napoli a Fuorigrotta: morto un bimbo di appena tre anni, Christian Carezza. Il conducente della macchina è stato fermato dalla Polizia.

Napoli, incidente in via Marco Polo. Morto bimbo di 3 anni

Secondo quanto riporta Il Mattino, il piccolo era in compagnia della mamma e ha perso la vita travolto da una macchina in transito mentre attraversava la strada in via Marco Polo, zona cavalleggeri, quartiere Fuorigrotta.

Il piccolo è stato centrato in pieno dall’auto e scagliato a diversi metri di distanza. Il trasporto in ospedale si è rivelato inutile. Christian Carezza è morto per le ferite riportate. Il conducente del veicolo, un uomo della zona, si è fermato per prestato soccorso e chiamare le forze dell’ordine. E’ attualmente in stato di fermo al commissariato di Bagnoli.

Le indagini

La dinamica è in fase di ricostruzione. Sul luogo della tragedia sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, sezione Infortunistica Stradale, e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Christian è dello stesso quartiere in cui è avvenuto il sinistro. Secondo quanto riporta Fanpage, il conducente della macchina sarebbe stato vittima di un tentativo di linciaggio da parte di alcuni residenti della zona prima dell’intervento della Polizia.