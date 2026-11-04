Melito, bimbo di 18 mesi resta chiuso in auto: carabinieri rompono il finestrino e lo salvano

Un bambino di appena 18 mesi intrappolato in un’automobile, una madre disperata che chiede aiuto e l’intervento provvidenziale dei carabinieri. Sono stati momenti di forte tensione quelli vissuti nella serata di ieri in Traversa Marrone, nel pieno centro di Melito, dove un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi si è fortunatamente concluso con il salvataggio del piccolo.

Tutto è accaduto a pochi passi dall’ufficio postale centrale. Il bambino si trovava all’interno di una Kia grigia quando, per una chiusura accidentale, le portiere della vettura si sono bloccate, lasciando le chiavi nell’abitacolo e i finestrini completamente alzati. La madre, impossibilitata ad aprire l’automobile e senza un secondo mazzo di chiavi a disposizione, ha immediatamente lanciato l’allarme, chiedendo disperatamente aiuto.

Melito, carabinieri intervengono e salvano il bambino intrappolato nell’auto

A raccogliere la richiesta di soccorso sono stati i carabinieri della Tenenza di Melito, giunti rapidamente sul posto per affrontare la delicata emergenza. I militari, dopo aver valutato la situazione e constatato l’impossibilità di accedere all’abitacolo attraverso le portiere, hanno deciso di intervenire senza perdere tempo.

Utilizzando gli strumenti in dotazione, i carabinieri hanno infranto uno dei finestrini della vettura, riuscendo così a sbloccare la portiera e a raggiungere il bambino. Il piccolo è stato estratto sano e salvo dall’automobile, ponendo fine a minuti di grande apprensione per la madre e per le persone presenti.

La folla assiste al salvataggio: sollievo e commozione in strada

Nel frattempo, attorno alla vettura si era radunato un gruppo di cittadini, richiamati dalle richieste di aiuto e dall’arrivo delle forze dell’ordine. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, che hanno seguito con preoccupazione le operazioni di soccorso, nella speranza che il bambino potesse essere liberato il prima possibile. Quando i militari sono riusciti ad aprire l’automobile e a mettere in salvo il piccolo, la tensione ha lasciato spazio a un sentimento di grande sollievo.