Esce di casa e scompare nel nulla. Un bambino di 8 anni, di origini straniere, residente nella provincia di Napoli, si era allontanato dalla sua abitazione nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 maggio, facendo perdere ogni traccia. Quando i genitori si sono accorti della sua scomparsa sono andati nella più vicina stazione dei Carabinieri per effettuare la denuncia.

Napoli, bimbo di 8 anni ritrovato in stazione

Contemporaneamente, il capotreno del treno metropolitano 20995 (Pozzuoli-Napoli San Giovanni Barra), partito da Pozzuoli, segnala la presenza a bordo di un minore non accompagnato.

Ad attenderlo, nella Stazione di Piazza Garibaldi, la pattuglia Polfer che prende in consegna il minore. Accudito, rifocillato e tranquillizzato dai poliziotti, il bambino ha riferito di essersi allontanato da casa nel tardo pomeriggio, per poi perdersi. Tanta paura per i genitori che sono corsi subito in stazione per riabbracciare il figlio. Lieto fine e ramanzina per il piccolo viaggiatore provetto.