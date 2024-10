Via Coroglio tra Bagnoli e Posillipo ostaggio dell’emergenza traffico. Il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato contattato da diversi residenti per denunciare lo stato attuale di degrado in cui versa il quartiere e si mobilita per trovare una soluzione.

Napoli, belvedere di Via Coroglio tra traffico e immondizia: insorgono i residenti

Via Coroglio è da anni luogo di aggregazione per la movida dei giovani napoletani. Tuttavia la presenza dei locali e di un enorme flusso di giovani provenienti da tutte le zone della città crea, soprattutto nel weekend, non poche problematiche.

Da una prima segnalazione video arrivata al deputato Francesco Maria Borrelli si notano gli ingorghi a ridosso delle discoteche e dei lounge bar della zona e le difficoltà dei residenti nel rientrare nelle proprie abitazioni. Un disagio che si ripercuote anche sul sonno degli abitanti.

“Deputato, noi siamo residenti di Coroglio e non sappiamo più cosa fare – tuona un gruppo di residenti in una videodenuncia -. Non possiamo uscire di casa, se dovesse servire un’ambulanza o dovessimo correre al pronto soccorso sarebbe impossibile. Le forze dell’ordine si presentano alle 21:00, quando non c’è nessuno per strada, e poi vanno via quando si scatena il panico”.

Sulla vicenda Borrelli ha commentato: “Queste immagini si riferiscono alla scorsa notte. Mi chiedo come sia possibile che le forze dell’ordine non siano intervenuto. Siamo di fronte a immagini allucinanti. Questi locali continuano a organizzare mega eventi senza avere gli spazi nè per ospitare le persone né per far parcheggiare le auto. Bisogna intervenire con fermezza prima che accada una nuova tragedia”.

Via Coroglio: bike sharing gettata tra i rifiuti. Degrado sempre più evidente.

A poche ore di distanza dalla prima testimonianza video notturna, Francesco Emilio Borrelli posta un ulteriore video-denuncia che documenta la spazzatura lasciata dai ragazzi sul belvedere di Via Coroglio a Posillipo. Addirittura, tra i rifiuti, compare abbandonata una bicicletta del servizio di bike sharing comunale.

“Salve deputato Borrelli. Vorrei segnalarle lo stato pietoso nel quale versa il belvedere di via Coroglio-Posillipo – si legge nella segnalazione -. Nel video potrà notare altresì la presenza di una bike da sharing gettata incivilmente nella boscaglia sottostante. È davvero una vergogna che uno dei posti più suggestivi della nostra città verdi in un così pietoso stato”.