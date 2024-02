L’esordio di Calzona sulla panchina del Napoli è contro il Barcellona di Xavi negli ottavi d’andata di Champions League. Al Maradona, il nuovo allenatore dei campioni d’Italia torna al 4-3-3 con Osimhen punta centrale e uno fra Traorè e Cajuste nel ruolo di mezzala vista l’assenza di Zielinski in lista Champions. Fuori Ngonge, non convocato per un affaticamento muscolare accusato nell’allenamento della vigilia

Le probabili scelte di Calzona

Prima gara sulla panchina del Napoli per il nuovo allenatore Francesco Calzona, l’ex vice di Sarri e Spalletti riproporrà la difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui terzini, Rrahmani e Juan Jesus centrali.A centrocampo ballottaggio Cajuste-Traorè per il ruolo di mezzala vista l’assenza di Zielinski dalla lista Champions. Davanti rientra Osimhen tra i titolari. Out Ngonge per un affaticamento

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Calzona

BARCELLONA (4-3-3) probabile formazione: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Íñigo Martínez, Joao Cancelo; Gündogan, Christensen, de Jong; Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri. All: Xavi