Parte la nuova stagione del Giugliano calcio con mister Colavitto e ds Antonazzo

Parte ufficialmente la nuova stagione del Giugliano calcio. Al “De Cristofaro” ieri sono partiti gli allenamenti in vista del prossimo campionato di Serie C e sono stati presentati il nuovo allenatore Gianluca Colavitto ed il nuovo direttore sportivo Angelo Antonazzo. Resta ancora da definire però la concessione dello stadio. “Sono in corso i dialoghi con l’amministrazione comunale. – ha detto il presidente Alfonso Mazzamauro – Speriamo in buone notizie perché abbiamo fatto investimenti importanti.

