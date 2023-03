NAPOLI. In poche ore è stato identificato e rintracciato l’autore dell’accoltellamento al 12enne avvenuto nella notte a Napoli.

Napoli, 12enne accoltellato: identificato l’aggressore

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro già questa notte intorno alle 2 hanno ricostruito l’intera vicenda e identificato il minore che ha sferrato le coltellate al suo coetaneo in piazza Municipio.

Si tratta di un 12enne che verrà segnalato all’autorità giudiziaria e ai servizi sociali. Essendo appena 12enne l’aggressore non è imputabile. I militari hanno sentito diversi testimoni e acquisito molte immagini dai sistemi di video sorveglianza presenti in zona. Questo ha permesso di circoscrivere la vicenda in brevissimo tempo.

Il bambino è stato accoltellato più volte in diverse parti del corpo. La vittima era stata trasportata in codice rosso non in pericolo di vita all’ospedale Santobono. La diagnosi parla di “plurime flc al torace, schiena e arti superiori”.