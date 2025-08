Tentata rapina a Napoli, sventata grazie all’intervento congiunto di Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 31 luglio, un ragazzo di appena 16 anni è stato arrestato per tentata rapina e lesioni personali.

Napoli, baby rapinatore tenta di strappare Rolex da 35mila euro: arrestato 16enne

Gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di controllo, hanno notato un uomo in fuga in via Sant’Anna dei Lombardi. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato fermato anche grazie al supporto di una pattuglia della Guardia di Finanza, già sulle sue tracce a seguito delle segnalazioni dei passanti.

Poco dopo, la vittima ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita dal 16enne, che aveva tentato di strappargli dal polso un Rolex del valore di circa 35mila euro. Non riuscendo nel colpo, il ragazzo si era dato alla fuga. Il minore, fermato in flagranza, è stato arrestato.