Momenti di paura si sono vissuti in un negozio di fiori, in via Morghen, al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Una baby gang – formata da sei soggetti, tra i 14 e i 22 anni – ha tentato di rubare un piccolo albero di Natale, aggredendo anche il titolare dell’attività commerciale.

Baby gang in azione per rubare un albero di Natale: uomo preso a pugni in negozio

È successo ieri sera. Secondo quanto ricostruito il gruppo di ragazzi ha minacciato il fioraio, un 64enne, con l’intenzione di rubare un albero di Natale in esposizione. La situazione è degenerata in una vera e propria aggressione ai danni dell’uomo, della moglie 62enne e di un amico di famiglia, 60enne, presente nel negozio. Ad avere la peggio proprio il 60enne, che è stato preso a pugni in faccia.

Per fortuna in quel momento stava transitando in via Morghen una gazzella dei Carabinieri che, notando la scena, si è fermata per intervenire. Ad essere fermato per primo è un 15enne, incensurato. Gli altri componenti della banda, invece, sono stati rintracciati e fermati sui gradoni di via Pedamentina San Martino. Il più grande ha 22 anni mentre gli altri sono un 16enne, un 15enne e due 14enni. Sono tutti studenti e tutti incensurati.

I ragazzi sono stati denunciati per tentata rapina in concorso e lesione personale colposa aggravata, i minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori. Il 60enne è stato curato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasferito all’Ospedale del Mare, dal quale è stato poi dimesso.