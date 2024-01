Identificato e fermato il giovane che nella notte tra domenica e lunedì ha investito un buttafuori all’esterno dell’Ambasciatori, noto locale della movida partenopea di via Crispi.

Napoli, auto scagliata come un proiettile contro buttafuori: fermato l’investitore

L’investitore è un ventenne che frequenta la movida di Chiaia. Dai primi elementi raccolti dagli investigatori, come anticipa Il Mattino, si sarebbe reso protagonista di un gesto intenzionale e non di una perdita accidentale del controllo della sua auto.

L’ipotesi accreditata è che l’investimento automobilistico sia il frutto di una vendetta: poco prima, infatti, il buttafuori aveva allontanato dal locale alcuni giovani particolarmente molesti. L’addetto alla sicurezza li aveva invitati a lasciare il tavolo e andare fuori. Ne era nato un battibecco.

A quel punto uno della comitiva potrebbe essersi messo alla guida della macchina per poi puntare il mezzo come un proiettile contro l’ingresso, dove in quel momento stazionavano tre persone, tra cui il buttafuori. Dopo aver colpito la vittima, il giovane automobilista ha ingranato la retromarcia ed è scappato senza prestare soccorso.

Le indagini

Nel giro di meno 24 ore, anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza che hanno filmato la scena, l’investitore è stato identificato dalla Polizia di Stato e sarebbe in stato di fermo. Diverse le accuse a suo carico. La vittima, invece, è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli con traumi e ferite alla gamba. Soltanto per un caso non è in pericolo di vita.

“La movida dei criminali va fermata. Non si può continuare a rischiare in questo modo”, ha tuonato il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere di Europa Verde Lorenzo Pascucci che commentano la notizia chiedendo più controlli e una stretta sulla movida violenta.