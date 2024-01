Momenti di follia questa notte all’esterno dell’Ambasciatori, noto locale della movida partenopea. Un cliente ha investito un buttafuori dopo un alterco avvenuto poco prima. La vittima è attualmente ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Notte di follia a Napoli: viene cacciato fuori dal locale, lui investe il buttafuori con l’auto

Il video registrato dalle telecamere di videosorveglianza non lascia spazio a dubbi: una macchina si fionda a tutta velocità contro l’ingresso del locale di via Crispi dove stazionano tre persone, tra cui un addetto alla sicurezza. L’impatto è inevitabile: l’auto sfonda le transenne e poi raggiunge il corpo del buttafuori, scaraventandolo nell’atrio di ingresso.

Da quanto apprende Teleclubitalia da fonti qualificate, l’investimento automobilistico è stato preceduto da un alterco: l’uomo alla guida sarebbe stato accompagnato fuori dal locale per comportamenti molesti. Per vendicarsi, si sarebbe messo al volante della sua vettura per schiantarsi intenzionalmente contro l’addetto alla sicurezza che l’aveva cacciato.

Indagini della Polizia

In via Crispi sono intervenuti gli uomini del 118, che hanno subito soccorso la vittima per trasportarla all’ospedale Cardarelli di Napoli dov’è attualmente ricoverata per una ferita alla gamba. Non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’investimento sono poi sopraggiunti gli uomini della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini. L’investitore sarebbe scappato senza prestare soccorso ma sarebbe stato identificato. Seguiranno aggiornamenti.