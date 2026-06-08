Agguato o tentata rapina? Inseguimento e spari contro Smart dopo lite in discoteca

Un inseguimento lungo quasi tre chilometri, colpi di pistola esplosi in strada e una Smart finita contro le auto in sosta. È lo scenario che si è presentato all’alba di ieri tra le strade dell’area occidentale di Napoli, dove una violenta escalation ha trasformato la movida notturna in una scena da far west. L’episodio è avvenuto tra Bagnoli e Fuorigrotta e ha coinvolto due giovani originari di Secondigliano, entrambi già noti alle forze dell’ordine, inseguiti da un gruppo di uomini a bordo di un’Audi Q2.

La versione delle vittime: «Volevano rubarci il Rolex»

Secondo quanto raccontato ai carabinieri dai due occupanti della Smart Fortwo, il gruppo a bordo del SUV avrebbe tentato di impossessarsi del Rolex indossato dal conducente. Ne sarebbe nato un inseguimento ad alta velocità culminato con l’esplosione di almeno tre colpi di pistola. La fuga si è conclusa in viale Cavalleggeri d’Aosta, dove l’utilitaria ha terminato la propria corsa schiantandosi contro alcune auto parcheggiate. I due giovani, identificati con le iniziali M.B. e L.E., sono stati ascoltati dagli investigatori. Quest’ultimo, ventisettenne, risulta avere precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e il possesso di armi.

La pista dell’agguato dopo una lite nella movida

Gli investigatori, tuttavia, non si limitano all’ipotesi della tentata rapina. Secondo i primi accertamenti, il movente potrebbe essere più complesso. L’inseguimento sarebbe infatti iniziato poco dopo una violenta discussione scoppiata all’interno o nei pressi di un locale della zona di Coroglio, nell’ex area Italsider. Una lite che potrebbe aver innescato una vera e propria spedizione punitiva.

Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Bagnoli stanno valutando anche l’ipotesi di un regolamento di conti maturato nell’ambiente della criminalità organizzata o comunque legato a vecchie rivalità.

Recuperata l’Audi usata per la fuga

Nel corso delle indagini è stata rinvenuta anche l’Audi Q2 utilizzata dagli inseguitori. Il veicolo, risultato preso a noleggio, era stato abbandonato non lontano dal luogo dell’incidente. I militari dell’Arma hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il percorso dell’inseguimento e stanno analizzando ogni dettaglio per identificare i responsabili.Le registrazioni potrebbero fornire elementi decisivi per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire se si sia trattato realmente di un tentativo di rapina oppure di un agguato premeditato.