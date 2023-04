Un terribile scontro è avvenuto questa mattina sull’A16 Napoli Canosa. Due uomini sono rimasti feriti, in modo non grave: la loro automobile è uscita di strada e si è schiantata contro un guard rail per cause ancora in fase di accertamento.

Napoli. Auto perdere controllo e si schianta contro il guard rail

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di oggi, 17 aprile, al km 55, in direzione Canosa, nel territorio di Pratola Serra, in provincia di Avellino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Probabilmente l’alta velocità, forse per una sterzata brusca o per le condizioni del fondo stradale è sbandata e si è scontrata col guard rail.

A bordo c’erano due uomini, provenienti dal Napoletano e diretti a Grottaminarda; per uno di loro, conseguenze di poco conto: è rimasto lievemente ferito ed è stato visitato sul posto. Più serie le condizioni dell’altro, che invece è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale Moscati di Avellino.