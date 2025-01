Un drammatico incidente si è verificato ieri sera, giovedì 2 gennaio, in via Manzoni, a Napoli, dove un’auto si è ribaltata finendo contro un veicolo parcheggiato.

Napoli. Auto perde il controllo e si ribalta: paura in via Manzoni

L’episodio è avvenuto intorno alle 19:30 nei pressi del civico 265 e ha coinvolto una donna di 63 anni, residente a Posillipo, che viaggiava da sola al momento dell’accaduto. Ad anticipare la notizia è Il Mattino.it.

Nonostante il ribaltamento del veicolo, la conducente ha riportato solo lievi contusioni, senza necessità di ricovero ospedaliero. Anche i due giovani che si trovavano nell’auto in sosta colpita dal veicolo fuori controllo sono rimasti illesi. Gli agenti della Polizia Municipale dell’Unità Operativa di Fuorigrotta, coordinati dal comandante Mariano Gioia, sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e accertare le condizioni della donna. Dai primi controlli è emerso che la conducente non aveva assunto alcolici prima di mettersi alla guida.

I caschi bianchi stanno proseguendo le indagini per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto e per ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento. Nonostante il forte impatto e lo spavento per i coinvolti, fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi.