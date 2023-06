Sono ancora ricoverati in gravi condizioni le due vittime dell’incidente avvenuto ieri sulla tangenziale di Napoli dove un’auto è esplosa. La donna di 66 anni, ricercatrice del Cnr, e un giovane di 25 anni, tirocinante del Cnr, ieri sono stati subito trasportati all’ospedale Cardarelli di Napoli al Centro grandi Ustionati.

Auto in fiamme sulla tangenziale di Napoli

Gli attimo di panico ieri intorno alle 13. L’auto stava percorrendo la tangenziale, in direzione Pozzuoli, con a bordo presumibilmente bombole con liquido infiammabile, forse ossigeno. Improvvisamente l’incendio. La dinamica dell’esplosione non è ancora chiara ma in pochissimo tempo l’auto è andata completamente distrutta, nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Il giovane, che era alla guida, è stato sbalzato all’esterno della vettura; le sue condizioni sono stabili. La donna, che è invece rimasta nell’abitacolo, sarebbe stata avvolta dalle fiamme e avrebbe riportato ustioni su circa l’80% del corpo: viene considerata dai medici in imminente pericolo di vita.