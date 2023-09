Sta diventando virale un filmato in rete che mostra un Suv in retromarcia sulla Tangenziale di Napoli. Il Jeep sfiora auto in corsa e rischia di provocare incidenti in prossimità di uno svincolo. Non è chiaro il perché il conducente stesse percorrendo l’asse viario in quel modo.

“Bravata” a Napoli, in retromarcia tra le auto in Tangenziale

Il video non è sfuggito all’attenzione del parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che già provveduto a inviare una segnalazione alle autorità per identificare il responsabile. “In un video postato su Tiktok, a noi segnalato da alcuni utenti – afferma Borrelli – si vede un suv procedere in retromarcia lungo la Tangenziale di Napoli a velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un’altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti”.

Il deputato conclude: “Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale per risalire agli autori di questa follia criminale e alla data e ora esatte nelle quali il fatto è avvenuto. Si tratta di un episodio gravissimo. Criminali che non esitano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri per qualche like sui social o perché sotto effetto di droghe o alcol. Contro questa deriva sosterremo l’inasprimento delle pene previste nel Codice della strada per chi attenta alla vita altrui irresponsabilmente”.

GUARDA IL VIDEO