Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla Tangenziale di Napoli. Una decina di veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento all’interno della Galleria Vomero, in direzione del Centro Direzionale. Ci sarebbero 10 feriti e una in grave condizioni, ricoverata in prognosi riservata. A darne notizia è Fanpage.it.

Tangenziale di Napoli, maxi tamponamento in Galleria Vomero: 10 auto coinvolte

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e gli ausiliari del traffico della Tangenziale di Napoli. Le cause del sinistro stradale sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Inevitabilmente ci sono state ripercussioni sul traffico, con oltre 6 chilometri di lunghe code di veicoli. Dal chilometro 10 in direzione dell’allacciamento alla diramazione di Capodichino, si è formata una coda di 6 km tra Italia ’90 e Corso Malta. Nel pomeriggio, verso le 17.30, la situazione ha iniziato a migliorare gradualmente, secondo quanto riferito da Tangenziale.

Le forze dell’ordine hanno avviato indagini approfondite per determinare la dinamica precisa dell’incidente. Non è da escludere l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza lungo la Tangenziale di Napoli.