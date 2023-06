Esplosione di un’autovettura in transito sulla tangenziale prima dell’uscita Zona Ospedaliera in direzione Pozzuoli. Si registrano cinque chilometri di coda.

Napoli, esplosione in Tangenziale: coppia gravissima al Cardarelli

Secondo quanto anticipa la Voce di Napoli, sembra che le vittime – un uomo e una donna, dottoressa 25enne del Cnr di Fuorigrotta – stessero trasportando delle bombole di ossigeno all’interno dell’auto. Le bombole sarebbero esplose in circostanze ancora da chiarire.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio e consentito ai soccorritori di recuperare la coppia rimasta ferita. I due sono stati poi trasportati in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. Avrebbero riportato ustioni molteplici sul corpo.

Cinque chilometri di coda

Sul sito Autostrade.it, è riportato per la Tangenziale di Napoli una coda di 5 km tra Fuorigrotta e Corso Malta. Accertamenti in corso da parte della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica.