Disagi in arrivo per chi usa la Tangenziale di Napoli sia in vista di alcune attività di ispezione nella galleria di Capodimonte, sia per ragioni di viabilità in occasione della commemorazione dei defunti.

Tangenziale di Napoli, disagi in arrivo la prossima settimana: chiusure per uscite Capodimonte e Doganella

Come recita un comunicato diffuso dalla società che gestisce la Tangenziale, per consentire attività di ispezione della galleria di svincolo, sarà chiusa la stazione di Capodimonte, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 30 e martedì 31 ottobre, con orario 23:00-6:00, sarà chiusa la rampa esterna di entrata, per chi proviene da Museo Nazionale.

In alternativa si consiglia di percorrere la rampa esterna di entrata da viale Colli Aminei;

-dalle 23:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 novembre, sarà chiusa la rampa esterna di entrata, per chi proviene da viale Colli Aminei.

In alternativa si consiglia di percorrere la rampa esterna di entrata da Museo Nazionale;

-dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 3 novembre, sarà chiusa l’uscita, per chi proviene sia da Pozzuoli sia da Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti uscite:

per chi proviene da Pozzuoli: Camaldoli;

per chi proviene da Capodichino/autostrade: Zona Ospedaliera;

-dalle 23:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 novembre, sarà chiusa la rampa esterna di entrata, per chi proviene da viale Colli Aminei.

In alternativa si consiglia di percorrere la rampa esterna di entrata da Museo Nazionale;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 4 novembre, sarà chiusa l’uscita, per chi proviene sia da Pozzuoli sia da Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti uscite:

per chi proviene da Pozzuoli: Camaldoli;

per chi proviene da Capodichino/autostrade: Zona Ospedaliera.

Chiusura uscita Doganella per commemorazione defunti

In occasione della commemorazione dei defunti e del rituale pellegrinaggio ai cimiteri di Poggioreale, in accordo con l’amministrazione comunale, al fine di favorire la circolazione sulle strade che conducono ai luoghi di sepoltura, nelle giornate di domenica 29 ottobre, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, dalle 6:00 alle 14:30, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Doganella della Tangenziale di Napoli, per chi proviene sia da Capodichino sia da Pozzuoli. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti uscite: per chi proviene da Capodichino: Secondigliano Aeroporto; per chi proviene da Pozzuoli: Capodichino.