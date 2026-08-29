Napoli, attraversa la strada e viene travolto da un’auto: morto un 80enne

Incidente mortale questa mattina in via Nuova Poggioreale, dove un uomo di circa 80 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile. Il dramma si è consumato intorno alle 6.20. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’anziano stava attraversando la corsia preferenziale quando è stato travolto da una vettura condotta da un uomo di circa 76 anni.

L’impatto si è rivelato fatale. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per l’80enne non è stato possibile fare nulla: le gravi lesioni riportate nell’investimento ne hanno provocato il decesso sul posto.

In via Nuova Poggioreale sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli – Reparto Infortunistica Stradale, impegnati nei rilievi e nella raccolta degli elementi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono state esaminate, tra le altre cose, la posizione dei mezzi e le condizioni della strada.

Il conducente è stato sottoposto, come previsto in caso di incidenti con esito mortale, agli accertamenti alcolemici e tossicologici. I risultati saranno acquisiti nell’ambito delle indagini. All’uomo è stata inoltre ritirata la patente, mentre sono state contestate le prime violazioni al Codice della Strada emerse dagli accertamenti. Sotto sequestro sono finiti sia l’automobile coinvolta nell’investimento sia il telefono cellulare del conducente, che resteranno a disposizione per gli eventuali ulteriori approfondimenti dell’autorità giudiziaria. Le indagini della Polizia Locale proseguono per stabilire con precisione come si sia verificato l’investimento e chiarire ogni circostanza del tragico incidente.