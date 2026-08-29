Oltre 200 volatili, tra cui pappagalli, canarini e cardellini, detenuti illegalmente in gabbia all’interno di un’abitazione: è quanto accertato dalla Polizia Provinciale di Caserta, che ha proceduto al sequestro degli esemplari nell’ambito delle attività di contrasto al bracconaggio e alla detenzione illecita di fauna protetta.

Sant’Arpino, oltre 200 volatili rinchiusi in gabbia in casa: la scoperta della Polizia Provinciale

L’operazione è stata condotta a seguito di un’attività d’indagine e si inserisce nel quadro dei controlli disposti sul territorio provinciale per contrastare ogni forma di detenzione e commercio illegale di fauna selvatica. L’attività di vigilanza è stata intensificata su impulso del presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, con l’obiettivo di rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto ai reati ambientali e alla tutela della fauna. Gli agenti della Polizia Provinciale, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, si sono avvalsi anche della collaborazione di attivisti della Lipu per le attività di verifica degli esemplari.

Dagli accertamenti è emerso che numerosi volatili risultavano privi del prescritto anello identificativo e di documentazione o di altri elementi utili a comprovarne la legittima provenienza. Al termine delle operazioni, gli esemplari detenuti illecitamente sono stati sottoposti a sequestro e il detentore è stato segnalato alle competenti autorità. Una volta accertate le condizioni di salute e l’idoneità alla reintroduzione, alcuni degli uccelli sono stati liberati e restituiti al loro habitat naturale. L’attività della Polizia Provinciale proseguirà su tutto il territorio casertano con controlli mirati al contrasto del bracconaggio e di ogni forma di detenzione, maltrattamento e traffico illecito di fauna selvatica.