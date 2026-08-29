Due divani lasciati abusivamente lungo via Fratelli Cervi hanno fatto scattare le indagini della Polizia Locale di Cesa, concluse con l’individuazione del presunto responsabile e una serie di pesanti provvedimenti.

Cesa, due divani abbandonati in strada: individuato il responsabile, multa da 7.500 euro

L’episodio, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Guida, risale allo scorso 19 agosto. Determinanti per risalire all’autore dell’abbandono sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e gli accertamenti condotti dagli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Francesco Barone. Gli investigatori hanno individuato il conducente di un veicolo aziendale, intestato a una società con sede a Chieti e utilizzato da un’azienda di Pomezia.

Nei suoi confronti, in applicazione della nuova normativa, sono scattati il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca, il ritiro della patente in vista della successiva sospensione e la denuncia alla Procura della Repubblica. È stata inoltre prescritta la rimozione dei rifiuti abbandonati, mentre per l’estinzione del reato è prevista una maxisanzione da 7.500 euro.