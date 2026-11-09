Dall’aula di Tribunale al matrimonio, pena sospesa per lo sposo pusher

La storia da film napoletani anni 80 quella di Carmine Barretta, arrestato per la detenzione ai fini di spaccio di circa 70 g di sostanza stupefacente poche ore prima del matrimonio. All’esito del giudizio celebrato con rito direttissimo, il giudice del tribunale di Napoli, accogliendo la arringa dell’avvocato Luigi Poziello del foro di Napoli nord, lo aveva liberato senza alcun tipo di obbligo Carmine Barretta classe 2003 di Villaricca, in modo che l’uomo si era diretto immediatamente verso la sua amata riuscendo a contrarre matrimonio in tempi record.

Arrestato prima del matrimonio

All’esito del processo, l’uomo è stato condannato ad un anno di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena e riconoscimento del quinto comma (piccolo spaccio).

Carmine Barretta classe 2003, di Villaricca, stamattina avrebbe dovuto contrarre matrimonio con la sua amata. Invece è finito con le manette ai polsi grazie ad una brillante operazione dei Carabinieri del nucleo operativo di Pozzuoli, i quali lo hanno arrestato in flagranza di reato a Quarto, con circa 70 grammi di sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio. L’uomo, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima che verrà celebrata stesso questa mattina presso il Tribunale di Napoli, all’esito della quale il giudice deciderà se convalidare l’arresto e se applicare una misura cautelare. L’uomo già lo scorso luglio fu beccato dai Carabinieri di Giugliano in Campania con oltre 200 grammi di sostanza stupefacente, in quel caso il Giudice decise di denunciarlo a piede libero.