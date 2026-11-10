Napoli, attacco hacker ai supermercati: nel mirino la catena del freddo

Attacchi informatici ai supermercati, allarme anche a Napoli. Secondo quanto riportato oggi, 10 novembre, da Il Mattino, tre supermercati del capoluogo partenopeo e due centri commerciali dell’area metropolitana sarebbero stati interessati da un’offensiva hacker. Tra gli obiettivi segnalati figurerebbero i sistemi legati alla catena del freddo, indispensabili per la corretta conservazione dei prodotti surgelati.

Supermercati e centri commerciali nel mirino

La ricostruzione parla di un attacco condotto su più livelli. Al momento, però, non sono stati resi noti i nomi delle attività coinvolte e non risultano pubblicamente confermati né l’entità dei danni né eventuali alterazioni delle temperature nei banchi frigoriferi napoletani. Non ci sono quindi elementi sufficienti per affermare che alimenti siano stati compromessi o ritirati dalla vendita nei punti vendita citati.

Come possono essere colpiti i sistemi di refrigerazione

Gli episodi segnalati a Napoli si inseriscono in un quadro di crescente attenzione per gli attacchi ai sistemi di refrigerazione della grande distribuzione europea. Nei giorni scorsi l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha richiamato supermercati, imprese della logistica alimentare e operatori della refrigerazione industriale alla necessità di proteggere i sistemi di controllo da accessi non autorizzati.

In alcuni casi documentati a livello europeo, gli aggressori hanno sfruttato apparati obsoleti e interfacce accessibili da internet per modificare a distanza i parametri di funzionamento degli impianti. Un’alterazione delle temperature può mettere a rischio la conservazione di alimenti freschi e surgelati, con conseguenze economiche e potenziali problemi per la sicurezza alimentare. Non è tuttavia accertato che queste specifiche modalità siano state utilizzate nei casi segnalati a Napoli.

Indagini e misure di sicurezza

A livello nazionale la Polizia postale ha avviato accertamenti sui cyberattacchi ai supermercati. Sul tema della criminalità informatica nel territorio, Teleclubitalia ha già raccontato un diverso caso di hacker e dati riservati a Napoli. Il governo, dopo un confronto con i responsabili della sicurezza, ha indicato nei primi giorni di novembre che l’impatto registrato in Italia era limitato a poche unità commerciali, mantenendo alta l’attenzione sul fenomeno.

Tra le misure raccomandate dall’ACN figurano la verifica dei sistemi di controllo esposti su internet, la separazione delle reti degli impianti da quelle aziendali, la protezione degli accessi remoti con autenticazione a più fattori e l’aggiornamento dei dispositivi non più supportati. Per quanto riguarda Napoli e l’hinterland, restano da chiarire le conseguenze concrete degli episodi segnalati e gli eventuali sviluppi investigativi.