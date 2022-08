È giunto all’ospedale dei Pellegrini in pozza di sangue, ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco. I fatti sono accaduti questa notte a Napoli. Si tratta un pregiudicato di 35 anni del Borgo Sant’Antonio abate.

Napoli, ferito durante una lite in strada

L’uomo, non in pericolo di vita, ha riferito ai carabinieri di essere stato ferito da uno sconosciuto. Ha lesioni al deltoide sinistro e alla clavicola sinistra guaribili in 12 giorni.

Secondo una primissima ricostruzione, il tutto sarebbe avvenuto nel corso di una lite scoppiata in strada, per motivi ancora in fase di accertamento, nel quartiere San Lorenzo.

I carabinieri della compagnia Stella hanno identificato e denunciato l’uomo che avrebbe verosimilmente ferito il 35enne. Si tratta di un 22enne del borgo Sant’Antonio Abate, già noto alle forze dell’ordine. Indagini in corso.