È stato arrestato nella serata di ieri un 27enne di origine gambiana, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Napoli, arrestato 27enne per spaccio in via Duchesca: aveva marijuana e hashish

L’uomo è stato fermato dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato in vico Duchesca, durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti lo hanno sorpreso mentre, con atteggiamento guardingo, cedeva qualcosa a un’altra persona in cambio di una banconota; l’acquirente si è poi allontanato rapidamente.

L’intervento immediato degli agenti ha permesso di bloccare il 27enne, che ha opposto resistenza dando luogo a una colluttazione. A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 4 bustine di marijuana, 7 involucri di hashish e 160 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso delle fasi concitate dell’arresto, il giovane ha inoltre danneggiato una torcia elettrica in dotazione alla Polizia di Stato. Per questi motivi è stato arrestato con le accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione. L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.