Napoli, armi e droga in macchina: arrestati quattro giovani di Aversa tra via Foria e via Duomo

Fermati in auto con droga e armi. Nella serata di mercoledì la Polizia di Stato ha arrestato quattro giovani, due uomini e due donne, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, tutti residenti ad Aversa, con l’accusa di concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per tre di loro è scattata anche la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Napoli, armi e droga in auto: quattro arresti tra via Foria e via Duomo

L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti, nel transitare in via Foria all’angolo con via Duomo, hanno fermato un’autovettura con a bordo i quattro giovani.

Nel corso della perquisizione, sotto il tappetino del sedile posteriore lato guida e nella immediata disponibilità del 21enne, è stata rinvenuta una pistola replica modello 92 priva del tappo rosso. Estendendo i controlli agli altri occupanti del veicolo, gli agenti hanno trovato il conducente, un 19enne, in possesso di tre involucri di hashish per un peso complessivo di circa 74 grammi, un involucro di marijuana di circa 3 grammi, un coltello da cucina con la lama intrisa di sostanza stupefacente e 280 euro in contanti suddivisi in banconote.

In manette anche due 18enni

Una delle due 18enni è stata trovata con un involucro di hashish del peso di circa 102 grammi e un coltello a “farfalla” con lama di 10 centimetri. L’altra 18enne, invece, aveva con sé due involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 10 grammi e 250 euro in contanti, anch’essi suddivisi in banconote di vario taglio.

Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno deciso di estendere le perquisizioni alle abitazioni degli indagati. Nell’appartamento del 21enne sono stati rinvenuti ulteriori 24 involucri di marijuana, 9 di hashish e due bilancini di precisione. I quattro giovani sono stati quindi arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le attività di controllo del territorio nell’ambito del piano straordinario disposto dalla Questura partenopea.