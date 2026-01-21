Napoli, armato di pistola rapina un supermercato: bandito fugge con 400 euro

Rapina nel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio, al supermercato Md di corso San Giovanni a Teduccio. Un uomo con il volto travisato è entrato in azione poco prima delle 16 e, armato di pistola, ha minacciato un cassiere facendosi consegnare l’incasso: il bottino, secondo una prima stima, è di circa 400 euro.

Pistola puntata contro un cassiere: attimi di paura

Il rapinatore, descritto come un bandito solitario, avrebbe puntato l’arma contro il cassiere pretendendo l’immediata consegna del denaro. Dopo essersi impossessato dei contanti, si è allontanato in pochi secondi facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo della rapina sono intervenuti gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, che hanno avviato gli accertamenti e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’assalto. Gli investigatori non escludono la presenza di un complice, ipotizzando che qualcuno possa aver fornito supporto al rapinatore nella fase di fuga.

Telecamere al vaglio: si cercano elementi utili per identificare l’autore

Un contributo decisivo alle indagini potrebbe arrivare a breve dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza del supermercato Md e della zona di corso San Giovanni a Teduccio, fondamentali per individuare dettagli utili all’identificazione del responsabile.