Attimi di paura a Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, dove nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 giugno, è divampato un incendio al sesto piano di un’abitazione.

Napoli, appartamento in fiamme: paura in pieno centro

Il rogo fortunatamente pare non aver fatto grossi danni. Infatti al momento dell’incendio in casa non c’era nessuno. Secondo i primi accertamenti le fiamme hanno interessato solo una parte della casa e si dovrebbe trattare di un incendio di natura accidentale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che, grazie all’ausilio di una gru, sono entranti nell’abitazione e hanno domato l’incendio. Non si registrano feriti e ne intossicati.

Insieme ai pompieri sono intervenuti anche i carabinieri e i gli ingegneri dell’ufficio tecnico del comune per gli accertamenti del caso. Non è stato nemmeno necessario evacuare le famiglie che abitano in zona.