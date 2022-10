Sono stati bloccati dalla Polizia la coppia che ieri, a Napoli, ha derubato un anziano nei pressi di piazza Garibaldi che poi è deceduto a causa di un malore.

Napoli, anziano morto dopo il furto: presi i due ladri

Si tratta di un ragazzo e una ragazza. A riportarlo è Il Mattino. I due, con la tecnica del pneumatico forato, si sono offerti di aiutare l’anziano signore per sostituire la ruota per poi derubarlo approfittando della distrazione dell’uomo. Subito dopo il colpo i due sono fuggiti via a bordo di uno scooter mentre l’uomo è deceduto dopo aver accusato un malore dopo lo choc subito.

La vittima si chiamava Antonio Spinetti ed era in compagnia della moglie quando è deceduto malgrado l’immediato soccorsi dei medici del 118.