Allarme bomba questa mattina, lunedì 20 maggio, al liceo classico Vico di Napoli. Gli studenti che frequentano l’istituto nel quartiere Montecalvario-Avvocata e il personale sono stati tempestivamente evacuati dalle classi per consentire i controlli.

Napoli, allarme bomba al liceo Vico: scatta l’evacuazione

Dopo un paio d’ore di apprensione, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono riusciti a verificare che all’interno dell’istituto superiore non era presente alcun ordigno. Non si esclude la telefonata fatta da un mitomane o qualche scherzo di pessimo gusto.

Nel corso della mattinata, la notizia dell’allarme bomba e della evacuazione in atto, era rimbalzata sulle chat whatsapp degli studenti napoletani. In via Salvatore Rosa sono arrivate subito le volanti della polizia insieme alle unità cinofile per verificare la segnalazione telefonica.