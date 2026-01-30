Ha attraversato l’Italia alla guida di un pullman carico di turisti, ma senza i requisiti necessari per condurre un mezzo pesante e ignorando completamente i tempi di riposo previsti dalla legge. È finito nei guai un autista di nazionalità bulgara impegnato in un tour nazionale, fermato a Napoli durante un controllo della Polizia Locale.

Napoli, alla guida di un pullman turistico senza requisiti: patente ritirata e multa da 7mila euro

L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Gruppo Intervento Territoriale (GIT) motociclisti, insieme alla Direzione Generale Territoriale Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dagli accertamenti è emerso un quadro estremamente grave: il conducente era sprovvisto della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e non aveva rispettato i riposi obbligatori per circa un mese e mezzo.

Immediato il provvedimento: maxi-sanzione da 7mila euro, ritiro della patente e fermo amministrativo del pullman per 60 giorni. I turisti sono stati fatti scendere dal mezzo e hanno proseguito il viaggio grazie a un servizio sostitutivo garantito da un vettore locale.

Le violazioni contestate sono numerose e pesanti: su otto settimane verificate, sei riposi settimanali risultavano completamente saltati. A questi si aggiungono undici riposi giornalieri non effettuati, il superamento dei limiti di guida consentiti e la totale assenza della CQC. L’autista ha dovuto pagare immediatamente l’intero importo delle sanzioni, mentre il bus è stato bloccato.

Controlli anche sui tir: patenti ritirate e mezzi sequestrati

L’attività della Polizia Locale non si è fermata ai pullman turistici. I controlli sono proseguiti nella zona di Poggioreale e nell’area industriale, dove il GIT ha sottoposto a verifica 15 autoarticolati. Le operazioni, finalizzate alla sicurezza stradale e alla repressione delle irregolarità nel trasporto merci, hanno portato a sequestri, sanzioni e al ritiro complessivo di quattro patenti.

In un caso particolarmente grave, un autista è stato sorpreso alla guida di un tir nonostante avesse già la patente ritirata per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo avrebbe anche tentato di dichiarare una falsa identità, cercando di spacciarsi per un collega, senza però riuscirci.

Un autotrasportatore croato è stato invece multato per 1.080 euro, somma versata sul posto, a causa di gravi irregolarità nei tempi di riposo. Un altro mezzo pesante è stato accompagnato in officina per la sostituzione di un tachigrafo non funzionante, mentre tre conducenti sono stati trovati senza carta tachigrafica o con documenti intestati a terzi, utilizzati per mascherare le ore effettive di guida.